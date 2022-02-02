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جينيفر لوبيز عروس بالأبيض.. وتروّج لأغنيتها الجديدة On My Way

منشور 02 شباط / فبراير 2022 - 07:35
جينيفر لوبيز
جينيفر لوبيز

أصدرت النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" أغنيتها الشهيرة الجديدة  ​On My Way​  والتي ستكون تتر أغنية  فيلمها الجديد الذي لم يصدر بعد ​Marry Me​.

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جينيفر لوبيز تروّج لأغنيتها الجديدة ​On My Way​ 

ظهرت النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" في فيديو خاص نشرته عبر حسابها الخاص على "انستغرام" بإطلالة عروس جميلة من اجل الترويج لاغنيتها الشهيرة  ​On My Way​.

وارتدت الفنانة العالمية فستان باللون الأبيض مزيّن على الأكمام بقطع فضية وريش كما انها وضعت على رأسها اكسسوار مزيّن بحبات اللؤلؤ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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جينيفر لوبيز تنتظر صدور فيلمها الجديد

نشرت النجمة جينيفر لوبيز أغنيتها الجديدة لأول مرة حيث شاركت فيديو لها عبر "انستغرام" ظهرت وهي في السيارة بينما كانت تستمع للاغنية.

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وتأجل غرض فيلمها ‪Marry Me‬  أكثر من مرة وذلك بسبب اتشار فيروس كورونا الذي أخّر انتاجه وتصويره ولكنّه سيعرض في السينما الفرنسية يوم 11 هذا الشهر.

ويدور الفيلم حول مغنية بوب تترك خطيبها قبل ساعات من يوم زفافها بسبب خيانته وتبحث عن أي رجل تتزوجه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

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