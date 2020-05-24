جينيفر لوبيز في تحدّي الرقص على تيك توك.. وأطفالها يعلّقون "أمي لا تحرجينا"

تناوب المشاهير عبر موقع "تيك توك" على إعادة إحياء حركات االرقص الشعبية القديمة وذلك من خلال البث المباشر من منازلهم بسبب الحجر الصحي.

وشاركت النجمة "جينيفر لوبيز" في تحدّي رقص تيك توك مع مقدّم البرامج جيمي فالون وذلك خلال برنامجه Tonight Show يوم الجمعة الماضية.

وظهرت النجمة البالغة من العمر 50 عاماً بإطلالة ملهبة وهي ترتدي توب باللون الأخضر نسّقته مع بنطال رياضي مطابق لونه للتوب، وأظهرت جينيفر أفضل حركاتها الراقصة.

وشاهدت جينيفر وجيمي بعض حركات الرقص الشعبية وحاولا تقليدهما بعد مشاهدة واحدة فقط حيث اتقنت جينيفر معظم الحركات على الفور وهي في حديقة منزلها.

أما جيمي فقد عانى في تقليد بعض الحركات واتخذ خطواته الخاصة في الرقص، ثم عرضت جينيفر حركات الرقص الخاصة بها التي تعلّمتها أثناء الترويج لمسلسلها الجديد World of Dance.

وعلّقت جينيفر في بداية الفيديو بقولها: "سأذهب للرقص واللهب أمام أطفالي"، وهم سيقولون مثل "أمي لا تحرجينا".

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