جينيفر لوبيز وبين أفليك يتألقان خلال الظهور الرسمي الاول لهما على السجادة الحمراء!

أثارت عودة العلاقة الرومانسية بين النجمة "جينيفر لوبيز" و "بين أفليك" الجدل الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد مرور 20 عام على علاقتهما القديمة.

وظهر الثنائي في كثير من اللقطات العامة وهما ستمتعان بإجازة مع بعضهما البعض، بالإضافة غلى ظهورهما مع اطفالهما وعائلاتهما أمام العلن.

ولكن كان ظهور جينيفر أنيستون وبين أفليك على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ 78 الجدل الأكبر، حيث يعدّ أول ظهور رسمي لهما على السجادة الحمراء.

وتألقت النجمة بفستان أبيض متوسط الطول من الدانتيل من مجموعة فالنتينو وتميّز بحزام جلدي من نفس اللون في المنتصف، كما انتعلت حذاء بكعب عالي شفاف.

وخلال افتتاح فيلم The last Dual أطلّ الثنائي "بينيفر" بكل أناقة حيث كانت جينيفر ترتدي فستان أبيض طويل وضيّق ومطرّز بأحجار برّاقة عند الصدر من تصميم المبدع اللبناني جورج حبيقة.

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