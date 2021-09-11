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جينيفر لوبيز وبين أفليك يتألقان خلال الظهور الرسمي الاول لهما على السجادة الحمراء!

منشور 11 أيلول / سبتمبر 2021 - 10:02
جينيفر لوبيز وبين أفليك
جينيفر لوبيز وبين أفليك

أثارت عودة العلاقة الرومانسية بين النجمة "جينيفر لوبيز" و "بين أفليك" الجدل الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد مرور 20 عام على علاقتهما القديمة.

وظهر الثنائي في كثير من اللقطات العامة وهما ستمتعان بإجازة مع بعضهما البعض، بالإضافة غلى ظهورهما مع اطفالهما وعائلاتهما أمام العلن.

مهرجان البندقية السينمائي

ولكن كان ظهور جينيفر أنيستون وبين أفليك على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ 78 الجدل الأكبر، حيث يعدّ أول ظهور رسمي لهما على السجادة الحمراء.

وتألقت النجمة بفستان أبيض متوسط الطول من الدانتيل من مجموعة فالنتينو وتميّز بحزام جلدي من نفس اللون في المنتصف، كما انتعلت حذاء بكعب عالي شفاف.

مهرجان البندقية السينمائي

وخلال افتتاح فيلم The last Dual أطلّ الثنائي "بينيفر" بكل أناقة حيث كانت جينيفر ترتدي فستان أبيض طويل وضيّق ومطرّز بأحجار برّاقة عند الصدر من تصميم المبدع اللبناني جورج حبيقة.

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