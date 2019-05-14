جينيفر لورانس بإطلالة ناعمة في حفل خطوبتها على كوك ماروني

احتفلت النجمة العالمية "جينيفر لورانس" بخطوبتها على مدير معرض الأعمال الفنية "كوك ماروني"، وذلك في حفل ساحر بمدينة نيويورك، مساء الأحد، حيث شوهدا الثنائي وهما يصلان إلى موقع الاحتفال سويًّا.

وظهرت جينيفر وهي ترتدي فستانًا ورديًا بسيطًا لا يحتوي على الكثير من التفاصيل، من مجموعة L. Wells، بأكمام طويلة، تزيّن بياقة على شكل حرف V مبالغ فيها، وحزام من نفس الفستان عن الخصر، كما انسدلت تنورته المصحوبة بشق كبير على جانبها.

ولإتمام إطلالتها البسيطة، اعتمدت جينيفر تسريحة الكعكة الفوضوية، ونسّقت معه حذاءً بكعب عالٍ بتوقيع Casadei، كما حملت حقيبة يد صغيرة مطابقة للون الفستان، أما كوك فقد كان أنيقاً ببذلته السوداء، المطابق لونها لربطة العنق، مع قميص أبيض أسفله.

وخلال العام الماضي، شوهد كل من جينيفر وكوك معاً أثناء احتفالهما مع الأصدقاء والعائلة، حيث أعلنا البدء بالمواعدة، وهما الآن في خضم التخطيط لحفلة الزفاف، ويأتي ذلك بعد انفصالها عن المخرج العالمي "دارين أرونوفسكي" البالغ من العمر 50 عاماً، حيث أعزت السبب إلى الفجوة العمرية التي بينهما.

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