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حبيبة آر كيلي السابقة تتحدّث عن فضائحه الجنسية.. وتعلّق "لديه ضحايا في جميع العالم"

منشور 30 كانون الثّاني / يناير 2020 - 02:30
آر كيلي وأزريل كلاري
آر كيلي وأزريل كلاري

تحدّثت الحبيبة السابقة للنجم آر كيلي  "أزريل كلاري" في مقابلة حصرية مع صحيفة The Sun حول النجم والجرائم الجنسية المتّهم بها.

وأكّدت أزريل أنه يوجد لدى كيلي المئات من الضحايا في جميع أنحاء الولايات المتحدة لكنهم لن يتقدّموا بأي بلاغات أبداً حتى أنه أجبر البعض منهم على عمل فيديوهات إباحية مزعجة للأطفال.

Azriel Clary was just 17 when she moved in with R Kelly

وصرّحت صديقته التي دامت علاقتهما لمدة خمس سنوات: "أعتقد أن الكثير من النساء يخجلن من الخروج والاعتراف بسبب أشياء من هذا القبيل لأنها سوف تجرمهم".

وتابعت قولها: "لديه رسائل من أشخاص يقولون إنهم تعرضوا للتحرّش أو الاغتصاب من قبل آبائهم أو إخوانهم أو أحد أفراد الأسرة"، وأضافت: "وأنا أعلم أن الكثير من النساء يشعرن بالحرج والإهانة لأن هذا الرجل لديه الكثير من القوة والسيطرة عليهن".

Azriel says she was madly in love with the star - and she became brainwashed and controlled by him

وخلال وقت سابق ألقي القبض على النجم آر كيلي بتهمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية والاتجار بالمخدرات وتوّجه إليه تهم الإساءة الجنسية الجنائية المتشددة.

ولطالما أصرّ كيلي على أنه بريء من مزاعم الإعتداء الجنسي دون االسن القانونية ورفض بشدة هذه المزاعم في مقابلته الأولى.

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