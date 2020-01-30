حبيبة آر كيلي السابقة تتحدّث عن فضائحه الجنسية.. وتعلّق "لديه ضحايا في جميع العالم"

تحدّثت الحبيبة السابقة للنجم آر كيلي "أزريل كلاري" في مقابلة حصرية مع صحيفة The Sun حول النجم والجرائم الجنسية المتّهم بها.

وأكّدت أزريل أنه يوجد لدى كيلي المئات من الضحايا في جميع أنحاء الولايات المتحدة لكنهم لن يتقدّموا بأي بلاغات أبداً حتى أنه أجبر البعض منهم على عمل فيديوهات إباحية مزعجة للأطفال.

وصرّحت صديقته التي دامت علاقتهما لمدة خمس سنوات: "أعتقد أن الكثير من النساء يخجلن من الخروج والاعتراف بسبب أشياء من هذا القبيل لأنها سوف تجرمهم".

وتابعت قولها: "لديه رسائل من أشخاص يقولون إنهم تعرضوا للتحرّش أو الاغتصاب من قبل آبائهم أو إخوانهم أو أحد أفراد الأسرة"، وأضافت: "وأنا أعلم أن الكثير من النساء يشعرن بالحرج والإهانة لأن هذا الرجل لديه الكثير من القوة والسيطرة عليهن".

وخلال وقت سابق ألقي القبض على النجم آر كيلي بتهمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية والاتجار بالمخدرات وتوّجه إليه تهم الإساءة الجنسية الجنائية المتشددة.

ولطالما أصرّ كيلي على أنه بريء من مزاعم الإعتداء الجنسي دون االسن القانونية ورفض بشدة هذه المزاعم في مقابلته الأولى.

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