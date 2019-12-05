حبيبة النجم كيانو ريفز تكشف سرّ عدم تغييرها لون شعرها الأبيض!

تصدرت الفنانة "أليكسندرا غرانت" عناوين الصحف في الآونة الأخيرة بسبب علاقتها الرومانسية مع النجم "كيانو ريفز".

وأوضحت أليكسندرا سبب ترك شعرها رمادياً حيث أنها في مساء يوم أمس الأربعاء قامت بنشر مقال بعنوان "سرطان الثدي مرتبط بصبغات الشعر ومصففات الشعر الكيميائية في دراسة على ما يقارب 50000 امرأة".

وعلّقت أليكسندرا على المقال بقولها: "هذا أخبار اليوم والأرقام مذهلة خاصة بالنسبة لصبغات الشعر"، وتابعت: "لقد أصبح شعري رمادي اللون قبل الأوان وأنا في بداية العشرين من عمري وكنت قد غيّرت لونه عدة مرات على طول حياتي إلا أنني لم أستطع تحمّل الصبغات بعد الآن".

وتذّكرت أليكسندرا قائلةً: "في الثلاثينيات من عمري حوّلت شعري للون الأشقر أحب وأؤيد أنه يمكن لكل امرأة أن تختار كيف تريد أن ينظر الناس لها"، وأضافت: "لكن إذا كان هذا معيار الجمال لدى المرأة إذاً لنتكلم عن هذه المعايير وأضرارها، الحب للجميع".

وتشير الدراسة إلى أن سرطان الثدي قد يكون مرتبطاً ببعض المواد المسببة للسرطان وذلك لأنها تحدث اختلال في الغدد الصماء بسبب المواد الكيميائية التي تتكون منها.

ويشار إلى أن أليكسندرا هي صديقة النجم كيانو ريفز الأولى منذ وفاة حبيبته جنيفر سيم بشكل مأساوي في حادث سير عام 2001.

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