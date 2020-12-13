حبيبة شيا لابوف السابقة تفضحه.. نقل لها مرضًا جنسيًا ودفعها لمشاهدة هذه الأفلام!

يواجه النجم الأمريكي "شيا لابوف" دعوى قضية رفعتها ضده حبيبته السابقة المغنية البريطانية "أف كي آي توينغز" مُتهمة إياه بالاعتداء الجنسي.

وقررت المغنية الحسناء بدأ الحرب ضد "شيا لابوف" مُتهمة إياه بالضرب الجنسي، والاعتداء، والتسبب لها بالضيق العاطفي أثناء وجودهما في علاقة رومانسية امتدت لعام من عام 2018 إلى شهر مايو 2019.

في وثائق المحكمة المرفوعة في محكمة لوس أنجلوس العليا وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، ادعت "توينغز" أن "لابوف" أصابها عن قصد بأحد الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وتزعم أيضًا أنه حاول خنقها ورماها ذات مرة بمحاذاة السيارة.





كما تدعي "توينغز" أنه هددها بالأسلحة النارية المنتشرة في جميع أنحاء منزله، ورفض السماح لها بالنوم مرتديًا أي ملابس.

وأشارت في الوثائق أنها كان يجبرها على مشاهدة أفلام وثائقية حول نساء مقتولات برفقته قبل النوم.

وتحدثت "تزينغز" مباشرة إلى متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، وكتبت مجموعة تغريدات عبر حسابها على "تويتر": "قد يكون مفاجأة أن تدركوا أنني كنت في علاقة مسيئة جسديًا وعاطفيًا. لقد كان من الصعب علي التعامل معها أيضًا، لم أعتقد أن شيئًا كهذا سيحدث لي."

وتابعت: "وهذا هو السبب في أنني قررت أنه من المهم بالنسبة لي أن أتحدث عن ذلك وأن أحاول مساعدة الناس على فهم أنه عندما تكون تحت السيطرة القسرية لمعتدٍ أو في علاقة عنيفة مع شريك حميم، فإن تركك لا يبدو أنه الخيار الآمن أو قابل للتحقيق . "

وأضافت: "ثاني أسوأ كابوس لي هو إجباري على مشاركة العالم بأنني نجوت من العنف المنزلي، وأول أسوأ كابوس لي هو عدم إخبار أي شخص ومعرفة أنه كان بإمكاني مساعدة شخص واحد فقط من خلال مشاركة قصتي."

واختتمت قائلة: "إليك بعض الجمعيات الخيرية وخطوط المساعدة الرائعة التي أوصي بالتبرع والاتصال بها إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى دعم".

من جهته، تحدَّث "لابوف" عن سلوكه العنيف تجاه "توينغز" وحبيباته السابقات، مُشيرًا أنها أساء إلى نفسه وإليهن طوال سنوات حياته، وأضاف: "لست في وضع يسمح لي بإخبار أي شخص كيف جعلهن سلوكي يشعرن".

وتابع الممثل: "ليس لدي أي أعذار لإدمان الكحول أو العدوانية، فقط المبررات .. لدي تاريخ في إيذاء أقرب الناس إلي. أشعر بالخجل من ذلك التاريخ وأنا اعتذر لمن آذيت. لا شيء آخر يمكنني قوله حقًا ".

وبالمقابل، ادعى أن العديد من المزاعم غير صحيحة.

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