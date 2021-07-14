حبيبة كريستيانو رونالدو حامل بطفله الخامس.. وشقيقتها تفضح الخبر بصورة

من الممكن أن يستقبل نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو طفلًا خامسًا من حبيبته جورجينا رودريغيز عما قريب، فيبدو أنه يوَّد توسيع امبراطوريته.

أثارت شقيقة عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، إيفانا البالغة من العمر 31 عامًا، التكهنات والشائعات حول أن حبيبة كريستيانو تتوقع إنجاب طفلًا جدًا وضمه لعشيرة نجم يوفنتوس.

ونشرت إيفانا عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة لجورجينا مُرتديةً سترة بيضاء وأرفقتها بإيموجي على شكل قلب وضعته تجاه بطنها، كإشارة إلى حملها، إلَّا انها عملت على حذف الصورة فيما بعد.

وقد أثارت جورجينا العام الماضي شائعات حملها من خلال نشر صور أطفال عديدة عبر حساباتها.

يذكر أن كريستيانو رونالدو لديه أربعة أطفال ثلاثة منهم أنجبهم من أم بديلة، والطفلة آلانا مارتينا التي أنجبتها جورجينا.