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حبيبة كريستيانو رونالدو تروي قصة حبهما في فيلم وثائقي

منشور 07 أيلول / سبتمبر 2021 - 11:44
حبيبة كريستيانو رونالدو
حبيبة كريستيانو رونالدو

وقع لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو في حب صديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز في أقل من جزء من الثانية.

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من المقرر أن يروي كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 36 عامًا، قصة وقوعه في حب عاملة المتجر السابقة في فيلم وثائقي جديد بعنوان I Am Georgina ومن المقرر عرضه على منصة "نيتفلكس"، وأشار أنه لم يتوقع أبدًا الوقوع في حب الحسناء بهذه السرعة.

وقال: "لقد كانت جزءًا من الثانية، لم اعتقد أنه سيكون لدرجة الوقوع في حبها، لم أكن أتوقع ذلك حقًا.. جورجينا هي المرأة التي أحبها تمامًا."


جورجينا رودريغيز

واعترفت رودريغيز أيضًا أن حياتها تغيرت عندما التقت بكريستيانو رونالدو، الذي أنجبت منه ابنتها ذات الثلاثة أعوام، وقالت: "عمري 27 عامًا وحياتي تغير قبل خمسة أعوام".

وتابعت: "كان اليوم الذي قابلت فيه كريستيانو يوم خميس صيفي، حيث كنت أهم بمغادرة المتجر عندما دخل رجل وسيم يبلغ ارتفاعه مترين تقريبًا"، فقد  كانت تعمل جورجينا في متجر العلامة التجارية العالمية "غوتشي" في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأشار ألفارو دياز، المدير الترفيهي لشبكة Netflix Spain، أن جورجينا من الشخصيات الصادقة وتدرك أن حياتها تغيرت من لا شيء إلى كل شيء،فقد تحوَّلت من بيع الأزياء الفاخرة إلى حصولها على تلك المنتجات مجانًا من أجل عرضها على السجادة الحمراء.

ويجدر الإشارة إلى أن لا موعد نهائي لعرض فيلم I Am Georgina.

حبيبة كريستانو رونالدو

 من هي حبيبة كريستانو رونالدو؟

 

يعود أصل جورجينا رودريغيز إلى مدينة جاكا الإسبانية الشمالية الشرقية، وهي بلدة صغيرة بالقرب من الحدود الفرنسية، وقد عملت سابقًا كنادلة قبل تولي وظيفة في بريستول بإنجلترا.

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قابلت لاحقًا الرجل الذي سيغير حياتها أثناء عملها كمساعد متجر في إحدى متاجر "غوتشي" في مدريد، حيث تقابلا عام 2016 وأكملا علاقتهما.

أنجبت رودريغيز ابنتها آنا مارتينا في شهر نوفمبر عام 2017، بعد خمسة أشهر فقط من ولادة التوأم الدون البرتغالي "إيفا وماثيو" من قبل أم بديلة. كما أن لرونالدو ابن أكبر كريستيانو جونيور أنجبه بتاريخ 17 يونيو 2010 من امرأة أمريكية مجهولة الهوية.

Engaged? Georgina Rodriguez sparked speculation she is engaged to Cristiano Ronaldo as she shared a cryptic message alongside a loved-up snap on Saturday

كلمات دالة:حبيبة كريستيانو رونالدوجورجينا رودريغيزنجومفنمشاهير هوليوود

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