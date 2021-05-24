حبيب بريتني سبيرز يكشف عن طموحاته.. "بطل خارق في أفلام Marvel"

كشف حبيب النجمة "بريتني سبيرز"، سام أصغري، عن طموحاته في الحياة المهنية وذلك خلال مقابلة جديدة له مع مجلة Variety.

وتحدّث "سام" حول طموحاته في التمثيل فقال: "التمثيل هو شيء أريد القيام به سواء آكشن أو دراما أو إثارة فهذا هو النوع الذي أريد الدخول فيه حقًا، ولكن إذا كنت تستطيع أن تكون كوميديًا فستكون كل شيء".

وتابع "سام" ساخرًا: "مارفل أو أي شخص منهم يجب أن يتصل بي حالًا"، وأضاف: "هدفي النهائي هو أن اصبح ممثلًا جيدًا وأريد القيام بالتمثيل ولكني أريد أن أكون قادرًا على القيام بالدراما هذه هي مهنتي وأريد تحقيقها 100%".

وصرّح النجم البالغ من العمر 27 عامًا أنه استوحى إلهامه من مشاهدة أساتذة التمثيل على الشاشة، فقال: "وأنا أمارس تمارين الكارديو لمدة 45 دقيقة أشاهد التمثيل على التلفاز وأتعلم".

ويشار إلى أن "سام" هو حبيب نجمة البوب "بريتني سبيرز" وعلاقتهما قوية للغاية فقد ساعدها ودعمها خلال فترة الاضطرابات العقلية التي مرت بها كما انه يدعمها حاليًا في معارك الوصاية مع والدها.

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