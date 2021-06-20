حبيب بيلي آيليش يعتذر عن وقاحته وعنصريته.. وهذه النجمة وصفها "بالخنزيرة البريطانية"

اعتذر حبيب النجمة الأمريكية بيلي آيليش، ماثيو تايلر فورس، عن استخدامه للغة العنصرية وكراهية المثليين.

شارك ماثيو تايلر، البالغ من العمر 29 عامًا، عبر خاصية "إنستغرام ستوري" منشور يعتذر من خلاله عن كلماته المسيئة، وكتب: "أريد أن أعتذر عن الأشياء التي كتبتها على وسائل التواصل الاجتماعي في الماضي. اللغة التي استخدمتها كانت مؤذية وغير مسؤولة وأتفهم مدى إساءة هذه الكلما، فلا يهم إن كانت قصيدة غنائية، أو اقتباس، أو أنا أتصرف بغباء".

وتابع "أشعر بالخجل والأسف الشديد لأنني استخدمتها في أي سياق. لم يكن الأمر يتعلق بالطريقة التي نشأت بها وليس ما أدافع عنه..ما كان يجب أن أستخدم هذه اللغة في المقام الأول ولن أستخدمها مرة أخرى. أنا آسف جدًا للضرر الذي سببته."

واختتم حديثه قائلاً: "أتحمل كامل المسؤولية وأواصل محاسبة نفسي على أفعالي".

يأتي اعتذار تايلر بعد أن عثر محبو بيلي آيليش ، البالغة من العمر 19 عامًا، على تغريدات ومنشورات تحوي إهانات لذوي البشرة السوداء والمثليين، كما وصف النجمة البريطانية "أديل" بـ"ملكة جمال الخنازير البريطانية" في عام 2012.

يذكر أن شائعات علاقة أيليش وتايلر بدأت في شهر أبريل عندما شوهدا يحتسيان القهوة معًا في سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا. كما التقطت صورة تستند فيها آيليش على كتف حبيبها.