حبيب كايلي جينر السابق يسخر من صورها المُثيرة بهذه الطريقة!



يبدو واضحًا أن مغني الراب "ترافيس سكوت" يحاول السخرية من حبيبته السابقة نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" عقب آخر نشرها صورتين مثيرتين لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" ترحيبًا بالعام الجديد.

شارك "ترافيس سكوت" متابعيه صورة باللونين الأسود والأبيض كتب فيها "Lol" أي الضحك بصوت عالٍ عبر خاصية "إنستغرام ستوري"، ورغم عدم وضوح السبب لمثل هذا المنشور، إلَّا أن التوقيت يدعو للتساؤل حول إذا ما كان يعني حبيبته السابقة ووالدة طفلته بالتحديد.



وفي وقت سابق، رحبَّت "كايلي جينر" (22 عامًا) بالعام الجديد عبر نشر صورتين جريئتين لها باللونين الأسود والأبيض عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، فاستعرضت جسدها الممشوق والمنحني مُرتديةً لانجوري مؤلف من قطعتين أثناء استلقائها على السرير.

وأرفقت "كايلي" الصورة بتعليق، جاء فيه: "شعرت أنه ليس من الصائب استقبال عام 2020 دون صورة مُثيرة أخيرة".



يذكر أن "كايلي" و"سكوت" انفصلا قبل أربعة أشهر بعد عام من علاقتهما الروممانسية التي تخللت بولادة ابنتهما "ستورمي".