حبيب ماريا كاري الذي يصغرها بـ13 عاماً يساعدها في النزول من السلّم.. هل بدأ فرق العمر بالظهور؟

أعلنت النجمة "ماريا كاري" مؤخراً أنها ستتوجه إلى جولتها الغنائية All I Want For Christmas في موسم العطلات هذا، حيث سيكون إيرادات التذاكر لدعم المؤسسة الخيرية Toys for Tots.

وأقامت يوم الأحد الماضي حفل إطلاق الألبوم الجديد في لوس أنجلوس، حيث شوهدت وهي تغادر الحفل بينما كانت ترتدي فستان أحمر بقصة ملتفة ومزيّن بفتحة امامية كبيرة، وتحمل في يديها كأساً من النبيذ.

أما حبيبها برايان تاناكا فقد كان يمسك بيدها لمساعدتها على النزول من السلالم خوفاً من السقوط بسبب الكعب العالي، وهو يرتدي بلوزة هودي سوداء مع بنطال أسود وحزام من لويس فويتون، نسّقها مع قبعة بيضاء وكان يمسك أيضاً كأس شراب.

وستطلق الجولة في 22 نوفمبر مع خمسة عروض في الكولوسيوم في لاس فيغاس، لتنتقل بعدها إلى أتلانتيك سيتي ونيو جيرسي والعاصمة واشنطن، لتختم جولتها في حديقة ماديسون سكوير في نيويورك.

ويشار إلى أن ماريا كاري كانت قد انفصلت عن حبيبها الراقص برايان تاناكا قبل سنتين وذلك لغيرته الشديدة عليها من زوجها السابق، ولكنهما ما لبثا أن عادا معاص من جديد.

