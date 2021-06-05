حفل بافتا 2021 يستعين بتقنية الهولوغرام لتعويض غياب المشاهير ومفاجأة للمعجبين

قبيل الاستعداد لحفل " جوائز الأكاديمية البريطانية للتلفزيون" BAFTA TV، أعلن المسؤولون عن الاستعانة بأحدث التقنيات لتعويض غياب المشاهير الذين يعجزون عن الحضور.

سيستعين الحفل المقرر إقامته في السادس من شهر يونيو المقبل، بتقنية الهولوغرام لتعويض غياب المشاهير على السجادة الحمراء سواء عجزوا عن الحضور بسبب إغلاق كورونا أو لازدحام جدول أعمالهم.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يستعد الحفل لمفاجأة مميزة للمعجبين، إذ سيمنحهم الفرصة للتحدث مع نجومهم المفضلين وطرح سؤال عليهم عبر الفيديو.

سيكون كل من المذيعتين البريطانيتين " ستايسي دوولي" و" فيك هوب" مسؤولتان عن تقديم مشاهير الهولوغرام، كما سيتم إذاعة الحفل من خلال بث مباشر لإتاحة الفرصة للجميع بمشاهدته، وذلك عبر الموقع الالكتروني لشركة " فيرجن ميديا".

وفيما يتعلق بالإطلالات، سيوفر الحفل فرصة اختيار المعجبين إطلالاتهم من خلال إحدى خيارات التقنية التي تتيح فرصة اختيار إطلالة حسب ذوقهم لخوض التجربة كاملة، كما سيحصل المعجبون المختارون على مقاطع فيديو للقائهم مع نجومهم لاحقاً.

هذا وتشمل ترشيحات الحفل مجموعة واسعة من أبرز الأعمال التلفزيونية والمسلسلات، بما في ذلك عرض BGT Black Lives Matter ومسلسل Bridgerton و Small Axe و The Crownالشهير والعديد من أعمال.

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