حنين جيجي حديد لحبيبها السابق زين مالك يدفعها لاتخاذ قرار جريء

الحب الصداق لا يموت!

أفادت تقارير أجنبية أن عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد" عادت للتواصل مع حبيبها السابق المغني الإنجليزي "زين مالك"، بعد إعلان إنفصالهما قبل 10 أشهر.

قررت "جيجي حديد" (24 عامًا) إعادة علاقتها بـ"زين مالك" عقب فشل علاقتها بـ"تايلر كاميرون"، نجم برنامج Bachelorette، الشهر الماضي.







وصرَّح مصدر لموقع "ديلي ميل" البريطاني: "لطالما احتفظت جيجي بمكان دافئ ورقيق في قلبها لزين، كما يجمعهم تاريخ زاخم بالأحداث..بالتأكيد لن يعودا إلى بعضهما البعض، لكن علاقتهما تجري بمنحى جيد".

وأشار أن الثنائي عادا للتحادث لكن بطريقة متقطعة، وقال: "لقد مرا بمرحلة قررا فيها الابتعاد عن بعضهما البعض لبعض الوقت، ولم يتواصلا منذ ذلك الحين على الإطلاق، لكنهما على تواصل في الآونة الأخيرة.. جيجي تدعمه، وهما يتواصلان لكن بشكل متقطع".

ويجدر الإشارة إلى أن "جيجي" أظهرت دعمها لحبيبها السابق في عدد من المواقف، فقد أعجبت بمنشور له عبر حسابه على موقع "إنستغرام" ترويجًا لأغنيته Flames، كما أعربت عن إعجابها بأدائه الصوتي في أغنية A Whole New World من فيلم "Aladdin".

يذكر أن الثنائي أعلنا انفصالهما عبر حسابهما على موقع "توتير" في مارس العام الماضي 2018.