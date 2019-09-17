خروج كريستي برينكلي 65 عاماً من مسابقة Dancing With The Stars بسبب الإصابة.. وهذه بديلتها!

شارك برنامج Good Morning America فيديو أمس الاثنين يظهر فيه لحظة سقوط الراقصة كريستي برينكلي البالغة من العمر 65 عاماً بينما كانت تتدرب على Dancing With The Stars.

وخلال مقطع الفيديو ظهرت كريستي وهي ترقص مع المتدرب بينما تعثّرت على قدم شريكها وأدّى ذلك إلى سقوطها بطريقة سيئة، حيث أخذت تصرخ من الألم وهي تتدحرج إلى الأرض وبدت خائفة.

حطمت كريستي برينكلي ذراعها وخضعت في وقت لاحق لعملية جراحية في معصمها وذراعها مما تسبب في خروجها من المسابقة.

وطمئنت معجبيها عبر حسابها الخاص على إنستغرام صباح الاثنين بقولها: "لقد كسرت ذراعي إلى 1000 قطعة وتطلبت عملية جراحية باستخدام صفيحة معدنية ومسامير لتثبيت ذراعي معاً".

لكن الأخبار السارة بأن ابنة كريستي عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 سيلور برينكلي كوك ستحل محلها بسبب انقطاع والدتها عن المنافسة.

وأمام برينكلي الآن ساعات فقط لتعلم روتين وتدريبات والدتها الكاملة ولحسن الحظ أن أزياء والدتها مناسبة تماماً لها مع وجود تعديلات بسيطة حيث قالت: "أنا أفعل هذا في الغالب لأجل أمي، أريد أن أجعلها فخورة وسعيدة".

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