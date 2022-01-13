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خطوبة "سايمون كاول" بعمر الـ 62 بالرغم من رفضه فكرة الزواج.. فمن هي فتاة احلامه

منشور 13 كانون الثّاني / يناير 2022 - 09:53
سايمون كاول
سايمون كاول

عرض النجم العالمي الشهير "سايون كاول" الزواج على حبيبته لورين سيلفرمان وذلك بعد علاقة معها دامت لما يقارب الـ 8 سنوات حيث ان لديهما طفل يبلغ من العمر الآن نحو 7 سنوات

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تفاصيل عرض الزواج

استغل النجم سايمون كاول تواجده مع حبيبته في منطقة باربادوس خلال عطلة العام الجديد وعرض الزواج على لورين وهما برفقة طفلهما البالغ من العمر 7 سنوات وطفل لورين الذي يبلغ من العمر 17 عام.

وأكّد مصدر قريب بان لورين لم تكن تتوقّع بأن سايمون سيطلب يدها للزواج حيث أنها تفاجأت بهذا الطلب، وشعرت بالسعادة، وذرفت الدموع بشكل كبير بسبب فرحتها بهذا الطلب.

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سايمون كاول ورفضه فكرة الزواج 

يبلغ النجم العالمي من العمر  حاليًا ما يقارب الـ 61 عاما، ومن المعروف عن سايمون انه كان من اعداء فكرة الزواج والارتباط، حتى وقع أخيرًا في حب لورين التي تبلغ من العمر نحو 44 عامًا، واستطاعت ان تغير رأيه وتجعله يدخل القفص الذهبي.

ومن الجدير بالذكر أن لورين ساندت سايمون بشكل كبير خاصة عند تعرضه  لكسر في  ظهره، وكشف النجم العالمي في أكثر من مرة أنه يعيش بسعادة مع حبيبته، ويعتبرهما اصدقائهما انهما ثنائي مميز جدًا، ولم يتفاجئوا من ارتباطهما حيث أن علاقتهما كانت تشير إلا أن النهاية ستكون بزواجهما بسبب توافقهما المميز ومساندتهما لبعضهما البعض، ووجود طفل بينهما

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