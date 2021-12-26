احتفالات مشاهير هوليوود بعيد الميلاد 2021

احتفل العديد من مشاهير هوليوود بعيد الميلاد المجيد حيث يستمتعون بقضاء العطلات والاستمتاع بوقتهم بشكل ممتع طوال الاسبوع.

وانتقل المشاهير من جميع أنحاء العالم إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار احتفالاتهم بأعياد الميلاد ومنهم:

1- كيلي كلاركسون

اعترفت النجمة كيلي كلاركسون بأنها ستمضي العيد مع اطفالها لهذا العام.



2- ريس ويذرسبون

أما النجمة ريس ويذرسبون فكانت أمنيتها غريبة حيث نشرت صورة لها وهي تهاتف صديقتها التي لم تجب وكتبت: "أتمنى هذا العيد أن تعود لورين لمكالمتي".



3- سام أصغري وبريتني سبيرز

أما الثنائي الرومانسي فقد نشرا صورة تجمعهما بجانب الزينة وعلّقا: "عيد سعيد".

4- كيندال جينر

نشرت كيندال جينر صورة لها وهي ترتدي فستان أسود انيق من امام زينة الميلاد وعلّقت "عيد ميلاد سعيد".

5- كيم كارداشيان

ونشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان صورة لطيفة جمعتها مع عائلتها ووالدتها وشقيقتها كلوي.

6- جون ليجند وكريسي تيغان

نشر الثنائي جون وكريسي صورة لطفليهما وعلّقا عليها عيد سعيد.