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احتفالات مشاهير هوليوود بعيد الميلاد 2021

منشور 26 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 12:01
مشاهير هوليوود
مشاهير هوليوود

احتفل العديد من مشاهير هوليوود بعيد الميلاد المجيد حيث يستمتعون بقضاء العطلات والاستمتاع بوقتهم بشكل ممتع طوال الاسبوع.

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وانتقل المشاهير من جميع أنحاء العالم إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار احتفالاتهم بأعياد الميلاد ومنهم:

1- كيلي كلاركسون

اعترفت النجمة كيلي كلاركسون بأنها ستمضي العيد مع اطفالها لهذا العام.


2- ريس ويذرسبون

أما النجمة ريس ويذرسبون فكانت أمنيتها غريبة حيث نشرت صورة لها وهي تهاتف صديقتها التي لم تجب وكتبت: "أتمنى هذا العيد أن تعود لورين لمكالمتي".


3- سام أصغري وبريتني سبيرز

أما الثنائي الرومانسي فقد نشرا صورة تجمعهما بجانب  الزينة وعلّقا: "عيد سعيد".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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4- كيندال جينر

نشرت كيندال جينر صورة لها وهي ترتدي فستان أسود انيق من امام زينة الميلاد وعلّقت "عيد ميلاد سعيد".

5- كيم كارداشيان

ونشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان صورة لطيفة جمعتها مع عائلتها ووالدتها وشقيقتها كلوي.

6- جون ليجند وكريسي تيغان

نشر الثنائي جون وكريسي صورة لطفليهما وعلّقا عليها عيد سعيد.

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