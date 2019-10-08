داكوتا جونسون تحتفل بعيد ميلادها الـ30.. بحضور زوجة حبيبها السابقة!

احتفلت النجمة "داكوتا جونسون" بعيد ميلادها الـ30 في ماليبو يوم السبت الماضي، برفقة حبيبها كريس مارتن وزوجته السابقة غوينيث بالترو بالإضافة إلى صديقاتها ميلاني غريفيث ومايلي سايريس وكيت هدسون.

وشاركت داكوتا أصدقائها سعادتها بحفل العيد ميلاد من الرقص إلى تقطيع الكعكة حيث لم تستطع التوقف عن الابتسام، وسط أجواء هادئة في منتصف الليل.

وتألقت داكوتا وهي ترتدي جمبسوت أبيض ضيّق من مجموعة Alexandre Vauthier وبقيمة 2340 جنيه أسترليني نسّقته مع صندل أحمر مفتوح كما اعتمدت تسريحة منسدلة لشعرها الأسود بينما كانت تلف ذراعيها حول صديقها كريس وأعطته قبلة حين تم تقديم الكعكة.

وأثناء مشاركة داكوتا الضيوف في الرقص بقي كريس واقفاً مع زوجته السابقة غوينيث بالترو.

وبالرغم من انفصال كريس وغوينيث إلا أنها بقيت على علاقة جيدة معه منذ 2016 حيث أشار مصدر مقرّب بقوله: "من المهم جداً أن تكون غوينيث على علاقة طيبة مع صديقات كريس، حيث عملت على الاندماج في الحياة الأسرية له".

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: