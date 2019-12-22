داكوتا فانينغ عارية فوق مغسلة الحمام.. ومشمش لتغطية مؤخرتها! (صور)

لم تخجل النجمة الأمريكية "داكوتا فانينغ" مشاركة متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة عارية لها تمامًا من داخل الحمام.

نشرت "داكوتا فانينغ" (25 عامًا) صورة عاريةً لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" يوم الخميس الماضي مُرتديةً لباس تحتي رفيع جدًا أثناء جلوسها على حوض المغسلة لتضع مستحضرات التجميل، وعلَّقت: "هل أنت بعيدة عن المرآة؟ إذًا اجلسي على المغسلة".





وغطَّت "داكوتا" مؤخرتها بإيموجي على شكل فاكهة المشمش، كما أن صدرها العاري كان غير واضحًا في انعكاس المرآة.

واستعانت "داكوتا" بشقيقتها الممثلة الحسناء "إيلي فانينغ" من أجل التقاط الصورة الجريئة، إذ ذكرت "إيلي" ذلك في خانة التعليقات.

وبعيدًا عن الصور المثيرة، بدت "داكوتا" غاية في الرقي مُرتدية فستانًا أسود مخملي من توقيع العلامة التجارية "غوتشي" زُيِّن بتطريزات ناحية الأكمام وحاشية الفستان لحضور حفل إطلاق كتاب صديقتها المخرجة والمصوِّرة الإيطالية "فلوريا سيجيسموندي”.