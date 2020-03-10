دانيال كريغ مفتول العضلات على غلاف مجلة GQ.. لن تصدق أنه في الخمسين من عمره!

أطلَّ النجم البريطاني "دانيال كريغ" على غلاف مجلة GQ Magazine، وتطرَّق للحديث عن كثير من المواضيع من بينها شعوره بالقلق، وأسباب تأجيله تصوير فيلم "جيمس بوند" لخمسة أعوام، وحول رغبته بإنجاب طفل آخر.

كشف "دانيال كريغ" (52 عامًا)، الذي يؤدي دور الجاسوس في سلسلة أفلام "جيمس بوند"، أنه لم يفكر بتجسيد هذا الدور من جديد وكان خارج خططه الشخصية، وخاصة بسبب المشاكل الجسدية التي عانى منها؛ لهذا السبب أجَّل تصوير الفيلم لخمس سنوات، فقد كان آخر الظهور له في فيلم Specter عام 2015.









وأوضح أنه شعر بالقلق إزاء استعداداته للفيلم دون توافر سيناريو، وقال: "عانيت من ذلك في الماضي، عانيت لأن لم يكن بمقدوري التأقلم مع الوضع، لم أستطع التعامل من ذلك"، وأضاف أنه شعر بالندم لالتزامه الصمت طوال تلك الفترة.

وعلى الصعيد الشخصي، يطمح "كريغ" في إنجاب طفل آخر من زوجته الحسناء "راشيل ويز"، مُشيرًا أن أهم شيء بالنسبة له في الوقت الحالي هي عائلته.

وبدا "كريغ" كرجل في الثلاثينات من عمره على غلاف المجلة، فأطلَّ عاري الصدر مُستعرضًا جسده المثالي وعضلاته المفتولة، بينما ارتدى بنطال جينز أزرق. وفي إطلالة أخرى، ارتدى تيشيرت بيج نسَّقه ببنطال بيج أنيق.

وبالعودة إلى الجزء الجديد من فيلم العميل السري No Time To Die، تدور أحداثه انقلاب حياة العميل السري "بوند" رأسًا على عقب بعد أن كان ينعم بحياة هادئة في جامايكا، فقد قرر مساعدة صديقه في مهمة لإنقاذ عالم مخطوف.

وشارك في كتابة نص الفيلم كاتب السيناريو "ريتشارد ميبوم"، الذي قام بتكييف قصص بوند لكل فيلم تقريبًا بدءًا من فيلم Dr No إلى License to Kill، وأشرف على الإخراج "كاري فوكوناغا"، كما أضفت "فيبي والير بريدج" سحرها إلى السيناريو مُبرزةً الشخصيات النسائية.