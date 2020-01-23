دبي تستضيف بطل "سوبرمان" بهذا التاريخ.. وهدية مجانية لمحبيه!

بشرى سارة لمعجبي النجم البريطاني "هنري كافيل" والقاطنين في مدينة الأحلام دبي، فبإمكانكم لقاء نجمكم المفضل في افتتاح متجر Speedy Comics .

من المقرر أن يتواجد نجم فيلم "سوبر مان" في مدينة دبي بتاريخ 31 مارس لافتتاح متجر Speedy Comics، الذي يتواجد فرعه الرئيسي في المملكة المتحدة، ونشر الحساب الرسمي للمتجر عبر حسابه على موقع "إنستغرام" بيانًا، جاء فيه: " ندعوكم لانتهاز فرصة لن تحدث إلى لمرة واحدة في العمر لالتقاط صور والحصول على توقيعات من النجم مجانًا."

متجر Speedy Comics، متجر تجزئة لبيع ألعاب الأطفال وبضائع ثقافة البوب، وله فرع في الكويت.

ويجدر الإشارة إلى أن "هنري كافيل" لعب دور البطل الخارق "سوبر مان" في أجزائه الثلاثة: Man of Steel" (2013) ، و "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016)، و"Justice League" عام (2017).

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