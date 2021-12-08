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دريك يسحب ترشيحه من جوائز غرامي 2022 وسط تساؤلات كثيرة عن الأسباب

منشور 08 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 06:03
دريك
دريك

كانت علاقة النجم "دريك" مع جوائز الغرامي غير موفقة طوال مسيرته المهنية الطويلة والمليئة بالنجاح، حيث أنه لم يفز سوى بأربع جوائز غرامي إلى اليوم.

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ويعدّ النجم العالمي الآن واحد من خمسة مرشحين لأفضل ألبوم راب "Certified Lover Boy وأفضل أغنية Way 2 Sexy لجوائز غرامي عام 2022.

دريك

دريك ينسحب من ترشيحات جوائز غرامي

أعلن النجم العالمي عن انسحابه من ترشيحات جوائز غرامي، حيث أكّد وكيل اعماله هذا الخبر في حين أن إدارة الجائزة وافقت على هذا القرار الذي اتخذه دريك.

الأسباب وراء انسحاب دريك من الجوائز

بالرغم من ان الأسباب الرئيسية لانسحاب دريك لم تعلن بعد من قبل الفنان وفريقه، إلا ان بعض التقارير أفادت بانه ربما يكون انسحابه له علاقة بالدعاوي القضائية التي رفعت على الفنانين في مهرجان هيوستن بسبب وجود قتلى وجرحى خلال حفل ترافيس سكوت وكان دريك ضيفاً مشاركاً.

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ولكن لم يصدر عن الفنان العالمي أو مدير أعماله في شأن خلفيات سحب ترشيحه.

علاقات دريك بجوائز غرامي طوال فترته المهنية

يبدو واضحاً أن علاقة النجم العالمي بجائزة غرامي غير جيدة فهو لم يفز سوى بأربعة جوائز الأمر الذي دعاه إلى اتهام الموظفين بحصره في فئة مغني الراب لأنه اسود البشرة.

كما رفض في عام 2019 الأداء الغنائي في الحفل لأنهم لا يعطون ذوي البشرة السمراء ما يستحقونه، واتهم الأكاديمية بجاهله.

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