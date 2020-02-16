دواين وايد يكشف عن أصعب مرحلة في حياته.."كان يجب أن أكون رجلاً!"

يكشف النجم "دواين وايد" الكثير عن تفاصيل حياته الخاصة وذلك خلال فيلمه الوثائقي الجديد والذي سيكون تحت اسم D. Wade: Life Unexpected.

وصرّح دواين عن الكثير من الصعوبات والنجاحات التي مرت في حياته الخاصة لكنه أخبر عن أصعب شيء في حياته كان عليه القيام به إخبار زوجته غابرييل يونيون بأن لديه طفل من امراة أخرى.

وتحدّث دواين حول الموضوع بقوله: "كان لديّ طفل من امرأة أخرى ولم يكن من السهل السماح لزوجتي غابرييل بمعرفة ذلك فكان أصعب شيء عليّ فعله هو أن اكون رجلاً وأخبر غابرييل يونيون أن لديّ طفلاً من شخص آخر، لم أستطع النوم ولا الاكل".

وواصل دواين تحدّثه حول الموضوع: "عندما تمسك بشيء تعرفه سيكون عليك من السهل تحسين حياة هذا الشخص فما يهمني هو أنني أحبها فإن لم يؤذيني ذلك فأنا لست بشراً".

تزوج دواين وغابرييل عام 2014 واستقبلا ابنتهما كافيا عام 2018 من خلال أم بديلة وذلك بسبب معاناة غابرييل من العقم وفشل عمليات التلقيح الصناعي عندما حاولت توسيع عائلتها.

ومن خلال كتابها الذي أصدرته عام 2017 أشارت غابرييل إلى هذا الموضوع بقولها: "لقد تعرضت إلى ثماني أو تسع حالات إجهاض لمدة ثلاث سنوات لقد كان جسدي أسيراً لمحاولة الحمل".

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