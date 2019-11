كاتيلين جينر تفجّر مفاجأة حول عائلة جينر/ كارداشيان وتترك المعجبين في حيرة!

تحدّثت نجمة الواقع المتحوّلة "كاتيلين جينر" إلى زملائها في معسكر الغابات من خلال برنامج I'm a CelebritY, Get Me Out Of Here! عندما فجّرت مفاجأة خفية حول عائلة كارداشيان.

وخلال حلقة يوم الخميس الماضي سأل أحد زملاء كاتيلين عن عدد أحفادها حيث اجابت كاتيلين: "في ديسمبر سيكون لدي 20 حفيد"، مما ترك هذا التعليق المتابعين في حيرة من أمرهم لانهم لم يتمكنوا من حساب سوى 16 حفيد.

وانتقل المتابعون إلى موقع تويتر للتعليق حول الموضوع فقال أحدهم: "في ديسمبر سيكون لدي 20 حفيد من حامل؟"، وأضاف آخر: "تقول كيتلين لديها 20 حفيداً لكن لا يمكنني حساب سوى 16 شخص فقط".

ووضّح شخص ما وجهة نظره حول الموضوع بقوله: "كاتيلين جينر قالت لديها 20 حفيد لكن لا يوجد سوى 15 فرد أمامها لأن كيم لديها 4 أطفال وكورتني 3 أطفال وكلوي واحد، أما روب وكايلي أيضاً لكل واحد منهما لديه طفل، وبيرت لديه طفل وبراندون طفلان وكذلك كاسندار طفلان".

وبقي المتابعين يتكهنون بأن هناك شخصاً من العائلة قد يكون حاملاً خاصة بعد تصريحات كاتيلين على الرغم من انه لا يوجد شخص كشف عن حمله عن قريب.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: