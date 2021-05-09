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دوا ليبا تدعم القضية الفلسطينية.. وتستخدم هاشتاغ "أنقذوا حي الشيخ جراح"

منشور 09 أيّار / مايو 2021 - 06:08
دوا ليبا
دوا ليبا

انضمت المغنية البريطانية دوا ليبا يوم السبت إلى هاشتاغ #SaveSheikhJarrah وسلطت الضوء على الأحداث الجارية في حي القدس الشرقي المحتل.

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انتقلت دوا ليبا عبر حسابها على موقع "إنستغرام" لإظهار دعمها للقضية الفلسطنية وما يجري في حي الشيخ جراح، ونشرت لوحة فنية للقدس مُرفقة بهاشتاع #SaveSheikhJarrah.

دوا ليبا

يذكر أن القوات الإسرائيلية هاجمت اعتصامات سلمية نظمها أهالي الشيخ جراح لدعم الأسر الفلسطينية تحت تهديد التهجير القسري.

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وقام مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من جميع أنحاء العالم بتحميل ومشاركة مقاطع فيديو وصور حول الهجمات الإسرائيلية مرفقين إياه بهاشتاغ #SaveSheikhJarrah أي #انقذوا_حي_الشيخ_جراح

كلمات دالة:دوا ليباانقذوا حي الشيخ جراححي الشيخ جراحالقدسفلسطينالأقصىنجومفنمشاهير هوليوودالكيان الصهوني

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