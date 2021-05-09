دوا ليبا تدعم القضية الفلسطينية.. وتستخدم هاشتاغ "أنقذوا حي الشيخ جراح"

انضمت المغنية البريطانية دوا ليبا يوم السبت إلى هاشتاغ #SaveSheikhJarrah وسلطت الضوء على الأحداث الجارية في حي القدس الشرقي المحتل.

انتقلت دوا ليبا عبر حسابها على موقع "إنستغرام" لإظهار دعمها للقضية الفلسطنية وما يجري في حي الشيخ جراح، ونشرت لوحة فنية للقدس مُرفقة بهاشتاع #SaveSheikhJarrah.

يذكر أن القوات الإسرائيلية هاجمت اعتصامات سلمية نظمها أهالي الشيخ جراح لدعم الأسر الفلسطينية تحت تهديد التهجير القسري.

وقام مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من جميع أنحاء العالم بتحميل ومشاركة مقاطع فيديو وصور حول الهجمات الإسرائيلية مرفقين إياه بهاشتاغ #SaveSheikhJarrah أي #انقذوا_حي_الشيخ_جراح