دوا ليبا تستفز معجبيها بوشم جديد.. وكلمة "حب" تزيِّن معصمها (صور)

كشفت النجمة الإنجليزية "دوا ليبا" أخيرًا مزيدًا من التفاصيل حول ألبومها القادم، وروَّجت له بطريقة ذكية.

شاركت "دوا ليبا" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورتين لها مُرتديةً بكيني ملوَّن مؤلَّف من قطعتين، في حين استعرضت وشومها، أحدهم يعود لاسم ألبومها الجديد، وكتبت: "حرِّك الصورة لمعرفة اسم الألبوم"، ثم تظهر لقطة مُكبَّرة للوشم الجديد يحمل عبارة " Future Nostalgia".

ويمكننا رؤية وشم باللغة العربية بكلمة "حب" موشوم على رسغها، ذ لا تعد النجمة الوحيدة من يعتمدن اللغة العربية في وشومهن بمن فيهم النجمة الأمريكية "سيلينا غوميز".

ويجدر الإشارة إلى أن الألبوم الجديد لن يُطرح لحين عام 2020، كما ستنطلق المغنية في جولة غنائية تحمل اسم ألبومها الجديد في الـ26 من شهر أبريل بالعاصمة الإسبانية مدريد.

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