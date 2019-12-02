دوا ليبا تكشف السرّ وراء حذف حسابها على انستغرام قبل إصدار أغنيتها الجديدة!

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أداة رئيسة للترويج لجميع المشاهير بما في ذلك المغنيين الذين يرغبون دائماً في الترويج لعلامتهم التجارية وألبوماتهم الجديدة.

إلا أن نجمة البوب "دوا ليبا" خالفت هذا الكلام حيث قامت بحذف حسابها بالكامل على انستغرام قبل أن تقوم بإصدار أغنيتها المنفردة Don't Start Now في أكتوبر الماضي.

وعندما سُئلت دوا في البرنامج الإذاعي الأسترالي Fitzy & Wippa عن سبب حذفها الحساب، اجابت المغنية أنها كانت تثبت لنفسها بأن وسائل التواصل الاجتماعي ليست حقيقية.

وصرّحت دوا خلال المقابلة بقولها: "كان الأمر أكثر من متعة لقد بدأت كأنه ألبوم جديد فأردت أنا أن أبدأ من جديد تلك الذكريات ستكون دائماً هناك فأنا أعيش من خلالهم ولن أنساهم أبداً"، وأضافت: "أنا أعتقد أني من النوع الذي يسلب هذا الشيء الثمين فالناس يتأثرون كثيراً بالوسائل الاجتماعية وكان هذا السبب وراء قيامي بذلك، فيجب على الناس استخدام الوسائل الخاصة بهم بالطريقة التي يريدونها".

ومنذ ذلك الحين بدأت دوا في إعادة النشر لأكثر من 36.5 مليون متابع لها، فخلال عطلة نهاية الأسبوع كشفت عبر انستغرام عن ألبومها الثاني Future Nostalgia والذي وضعته كوشم على ذراعها الأيسر.

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