دوا ليبا تواعد عارض أزياء فلسطيني بعد 3 أسابيع من انفصالها عن حبيبها!

بعد علاقتهما المُضطربة ووقائع الخيانة المُتكررة، قررت المغنية البريطانية ذات الأصول الألبانية "دوا ليبا" الانفصال عن حبيبها الشيف "إسحاق كارو" قبل ثلاثة أسابيع، لكنها وجدت حُبًا جديدًا بسرعة كبيرة، فلا مجال للحزن أو الوقوف على أطلال علاقة فاشلة.

وفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، تستمتع "دوا ليبا"، البالغة من العمر 23 عامًا، بمواعدة عارض الأزياء الأمريكي ذي الأصول الفلسطينية "أنور حديد"، فقد أشتدت علاقتهما خلال قضائهما الوقت معًا في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ومن المتوقع أن عارضة الأزياء الشهيرة "جيجي حديد" سهلت طريق العلاقة ورتبت الموعد بين صديقتها وشقيقها الأصغر نظرًا لعلاقة الصداقة التي تجمعها بـ"دوا".

والجدير بالذكر أن المغنية الشهيرة تعرَّضت للخيانة من قبل حبيبها، فقد اتشر مقطع فيديو لـ"إسحاق" يرقص مع فتاة مجهولة في إحدى الملاهي الليلة في لندن على أنغام أغنية "One Kiss"، إلّا أن الأخيرة توجَّه عبر حسابه عبر موقع "إنستغرام" لإيضاح الامور، وكتب: "لا أريدكم أن تعتقدوا أن دوا في علاقة مع شخص لا يحبها ويحترمها، فهي لن تغفر الأمر."

وأضاف: ""أنا في حانة للمثليين أرقص برفقة صديقة، وكانت الإنارة سيئة.. لم يكن هناك تقبيل أو ما شابه، وأشعر بالندم للرقص للحظة قصيرة."

يذكر أن علاقة الثنائي المُنفصل استمرت لأربعة سنوات.

اقرأ المزيد حول "دوا ليبا" على Buzz بالعربي: