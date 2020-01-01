دوقا ساسكس ينشران صورة رائعة للطفل آرتشي.. وهذه رسالتهما قبل نهاية العام!

نشر دوقا ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل صورةً نادرة لطفلهما آرتشي وذلك من خلال فيديو لأهم اللحظات اللطيفة في عام 2019.

واختار الثنائي الملكي أغنية 'Clocks' الخاصة بفرقة Coldplay والتي أصدرت عام 2003 كخلفية للفيديو الذي نشراه عبر حسابهما الخاص على انستغرام قبيل لحظات من نهاية العام.

وتُظهر الصورة الأمير هاري وهو يقف بجانب بحيرة ويُعتقد أنها في جزيرة فانكوفر في كندا بينما كان يحمل الطفل آرتشي والذي كان يرتدي قبعة ظريفة من الصوف وحذاء من جلد الغنم والمهدى إليهم من قبل الحاكم العام الأسترالي السير بيتر كوسجروف.

وكان هاري ينظر إلى طفله الصغير وهو يبتسم وقد علّق على الصورة التي حازت على إعجاب أكثر من 260000 متابع في نصف ساعة، بقوله: "عودة لعام 2019 نتمنى لكم عاماً سعيداً وشكراً لكم على دعمكم المستمر".

وتابعا قولهما: "لقد أحببنا مقابلة الكثير منكم من جميع أنحاء العالم ولا يمكننا الانتظار لمقابلة الكثير أيضاً في العام المقبل نأمل أن يجلب عام 2020 لكم الصحة والسعادة المستمرة، دوق ودوقة ساسكس".

كما قاما بشكر فرقة Coldplay والنجم كريس مارتن للسماح لهم باستخدام واحدة من أغانيهم، حيث يزعم بعض المعجبين أن الأغنية تدور حول اليأس والشك حيث تناسبت مع بعض الأحداث التي مرت على دوقا ساسكس خاصة في الفترة الأخيرة.

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