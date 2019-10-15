دوقا كامبريدج يبدآن جولتهما الباكستانية وسط إجراءات أمنية مشددة.. وإطلالة ساحرة لكيت في الزي التقليدي

وصل دوق ودوقة كامبريدج الأمير ويليام وكيت ميدلتون إلى باكستان الليلة الماضية في جولة رسمية وُصفت بأنها أكثر الجولات تعقيداً في حياتهما المهنية الملكية.

وتم استقبال الثنائي الملكي بحفل على السجادة الحمراء أثناء نزولهما من طائرتهما التابعة لسلاح الجو الملكي، حيث وصلا إلى قاعدة نورخان الجوية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ورحب بهما مجموعة من الشخصيات البارزة وطفلين يرتدون ملابس تقليدية ويحملان باقة ورد.

وبدت كيت أنيقة وهي ترتدي الزي الباكستاني التقليدي المعروف باسم شالوار قميص، فاختارت اللون الأزرق السماوي لقميصها الطويل الذي نسّقته مع بنطال ضيّق مطابق، من مجموعة Catherine Walker وهو تماماً ما اختارته الأميرة الراحلة ديانا عند زيارتها لباكستان، حيث تعدّ هذه علامة احترام للتقاليد في البلد الإسلامي.

وأثار تواجد الزوجين الملكيين في باكستان بلبلة أمنية كبيرة حيث شارك في عملية الحماية أكثر من 1000 ضابط شرطة محلي وذلك لأجل التهديد المستمر للإرهاب المسلّح في الدولة ذات الأغلبية المسلمة، وسيتم الكشف عن جميع تفاصيل ارتباطاتهم من قبل القصر لأسباب أمنية.

وتوجّه دوقا كامبريدج عقب الاستقبال الرسمي في قافلة مشددة الحراسة إلى قاعدتهما للإقامة فيها لمدة أسبوع في العاصمة إسلام آباد، فمن المتوقع أن يلقي ويليام اليوم خطاب رسمي لتسليط الضوء على الروابط الفريدة بين البلدين، لا سيما وأن اكثر من 1.5 مليون شخص يعيشون في الولايات المتحدة.

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