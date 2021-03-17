دوقا كامبريدج ينضمان إلى جو بايدن للتهنئة في عيد القديس باتريك.. وكيت ميدلتون ترتدي قلادة بمبلغ خيالي!

انضم دوقا كامبريدج "الأمير ويليام وكيت ميدلتون" إلى قادة العالم في رسالة فيديو بمناسبة عيد القديس باتريك والموّجهة إلى الحكومة للإيرلندية.

وبدأ الأمير ويليام رسالة الفيديو بالتحدّث باللغة الإيرلندية قائلاً: "Beannachtaí na Féile Pádraig oraibh" أي عيد قديس باتريك سعيد.

أما زوجته كيت فقد كانت برفقته في رسالة الفيديو حيث قالت: "يسعدنا أن نتمنى لكم جميعاً عيد قديس باتريك سعيد جداً"، وذلك قبل أن يسخر منها الأمير ويليام بأنها حصلت على الجزء السهل من الرسالة.

وارتدت كيت سترة خضراء من العلامة التجارية Zara وقلادة ذهبية شامروك بقيمة 59.99 جنيه أسترليني.

وتواجد الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو وجاسيندا أرديرن ورئيسة وزراء نيوزيلندا، كما أكّد الرئيس بايدن: "أتمنى لكم كل التوفيق في عيد القديس باتريك".

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