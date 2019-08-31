دونالد ترامب ينفي انتقاده لوزن ابنته الزائد.. ويصرّح "أنا أحب تيفاني"

استقالت السكرتيرة الشخصية للرئيس دونالد ترامب "مادلين ويسترهوت" من البيت الأبيض يوم الخميس الماضي، وذلك بعد أكثر من أسبوع من تصريحاتها حول الرئيس ترامب وعائلته خلال عشاء غير رسمي مع مراسلي البيت الأبيض.

وادّعت مادلين بأن الرئيس ترامب لا يحب التقاط الصور بجانب ابنته تيفاني لأنها تعاني من زيادة في الوزن، كما تحدّثت عن ابنه الأصغر بارون وعاداته السيئة في تناول الطعام.

لكن الرئيس ترامب نفى هذه التسريبات بقوله إن الإدّعاء غير صحيح على الإطلاق وأشاد بابنته تيفاني بأنها شخص عظيم وسيتحدث معها حول هذا الموضوع، لأن ما قيل مؤلم جداً.

وأكّد ترامب بأن مادلين كانت تشرب الخمر أثناء تناولها العشاء وتحدثها حول خصوصيات الرئيس ترامب، مما دفعها إلى الإستقالة بعد تلك التسريبات الداخلية حول بنات الرئيس وابنه بارون.

وصرّح الرئيس ترامب حول موضوع ابنته تيفاني: "إنها شخص رائع لقد درست بجد، إنها طالبة رائعة وشخصية عظيمة لذلك سأتحدث معها حالما أقابلها، وأنا أحب تيفاني".

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