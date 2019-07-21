دونالد غلوفر يطلب من جمهور حفله في أستراليا هذا الطلب الغريب!

قدّم النجم العالمي "دونالد غلوفر" المعروف بـ "تشايلدش غامبينو" عرضاً رائعاً على مسرح وويونغ في أستراليا مساء أمس السبت، وذلك خلال مشاركته في مهرجان Splendor In The Grass.

وعرض مجموعة من أغانيه مع فرقته، بما في ذلك أغنيته الشهيرة Redbone، كما خلع قمصيه أثناء تفاعله مع جمهوره، حيث أقيم ممر خاص حتى يتمكن من الدخول بينهم.

وعلى الرغم من أنها ليلة مُهمّة يودّ كل من حضرها أن يُوثّقها للذكرى، إلّا أن تشايلدش حثّ جمهوره على إبقاء هواتفهم المحمولة في جيوبهم، وعدم التصوير.

ومع وصوله إلى المسرح، كشف غامبينو عن قاعدتين أساسيتين قبل أدائه، حيث قال: "لديّ قاعدتين أساسيتن، القاعدة الأولى: أحبني وأحب نفسك، والقاعدة الثانية: ضع هاتفك جانباً، فلا تحتاج لمشاركة هذا مع أي شخص، تعامل كأنك في الكنيسة".

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يطلب فيها تشايلدش من جمهوره مثل ذلك، فخلال وقت سابق أثناء أدائه عرضاً غنائياً في إحدى المدن الأسترالية، طلب من جمهوره أن يتمتعوا بالتجربة بعيداً عن شاشات الهاتف.

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