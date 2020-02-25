"ديزني" تعلن عن أول شخصية مثلية في فيلم الأنيميشن Onward

سيشهد الفيلم القادم "Onward"، الذي سيتم عرضه في دور السينما بتاريخ 6 مارس، بطلة مثلية الجنس، وبذلك يكون أول فيلم يضم شخصية من مجتمع المثليين الجنسيين ضمن عالم "ديزني- بيكسار".

وقالت "ياهو انترتينمنت" أن الشخصية التي تحمل اسم الضابطة "سبيكتر" ستؤدي صوتها كاتبة السيناريو المثلية "لينا وايتهي"، ونقلت الصحيفة عن منتج الفيلم "كوري راي" أنه الدور نوعًا ما مناسبًا لتوعية العالم وفتح أفاقهم تجاه مجتمع المثليين.

وصرح المخرج "دان سكانلون" أن الفيلم يعبر يتمثل بعالم خيالي حديث، وبذلك يوَّد عكس العالم الحديث بكل أفاقه.

وتدور أحداث الفيلم في عالم سحري يضم مواطنين خيالين فقدوا علاقتهم بالفنون السحرية، حيث يباشر شقيقان قزمان مراهقان في عملية بحث استثنائية لاكتشاف إذا ما كان لا يزال هناك قليل من السحر في عالمهم.

في حين أن هذه هي أول شخصية مثلية في عالم بيكسار، إلا أنها ليست المرة الأولى التي تضم فيها "ديزني" شخصيات مثلية إلى مسلسلاتها، ففي العام الماضي، طرحت مسلسل "Andi Mack" الذي يضم حبيبين مثليين في سن المراهقة، حيث اختتم الموسن بمشهد اعتراف " سايروس جودمان"، الذي يؤدي دوره "جوشوا راش"، بحبه وانجذابه تجاه زميه "تي جيه كيبن"، الذي يلعب دوره "لوك مولن".

وبحسب ما ورد، تخطط شركة "سوني" لتصوير شخصية "سبايدر" كشخص ثنائي الجنس في فيلمها القادم، حيث سيعاد الممثل "أندرو غارفيلد" بدور سبايدرمان في عالم مواز لعالم "توم هولاند"، حيث سيكون مثلي الجنس.