ديفيد بيكهام في قطر لحضور كأس العالم للأندية.. وحوار يجمعه مع هذه الشخصية العربية!

حضر اللاعب السابق "ديفيد بيكهام" مباراة ليفربول في مواجهة مونتيري خلال نصف نهائي كأس العالم للأندية في قطر يوم أمس الأربعاء.

وظهر ديفيد بمعنويات عالية بينما كان يتحدث مع مالك نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي والذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة قطر للاستثمارات الرياضية.

وكان ديفيد بكامل أناقته بينما كان يجلس على المدرجات وهو يشاهد المباراة مُرتديًا بدلة سوداء نسّقها مع قميص أبيض وربطة عنق مزيّنة بالبولكا دوت البيضاء.

وفاز الفريق الانجليزي ليفربول على نظيره مونتيري بنتيجة 2-1 حيث سيواجه المنتخب البرازيلي فلامنغو يوم السبت المقبل.

وتأتي رحلة ديفيد إلى قطر بعد ان قام بنزهة عائلية بزيارة متجر Tony's Pie & Mash في لندن حيث قام بالتسوق مع أطفاله ثم تناول وجبة بسيطة وخفيفة.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: