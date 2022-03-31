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ديفيد بيكهام يتعرّض للسطو المنزلي خلال تواجده فيه.. واللص يسرق مقتنيات ثمينة أمام عينيه

منشور 31 آذار / مارس 2022 - 05:56
ديفيد بيكهام
ديفيد بيكهام

تعرّض لاعب كرة القدم السابق "ديفيد بيكهام" إلى حادثة سرقة في منزله الواقع في هولاند بارك في غرب لندن يوم أمس الاربعاء ولكن لم يصاب أي شخص من أفراد الأسرة الذين تواجدوا في المنزل عند الحادثة بأذى

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وفي تفاصيل ما حدث، اقتحم احد اللصوص منزل لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا حيث سرق مقتنيات تقدّر بالاف الجنيهات الاسترالية، وكان ديفيد وفيكتوريا وابنهما هاربر البالغة من العمر 10 سنوات يتواجدون في الطابق السفلي بينما اللص اقتحم الطابق العلوي من المنزل

والمفاجأة ان جميع من كانوا في المنزل لم يدركوا واقعة السرقة التي حدثت ولم يكتشفوا الأمر إلى أن جاء ابنهما كروز إلى المنزل بعد نزهة مع أصدقائه، حيث اخبر عائلته بانهم تعرّضوا للسرقة في خبر صادم لهم

The Beckhams' £40m London home

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وبينما كان ديفيد بيكهام وعائلته ينتظرون وصول الشرطة قام الوالد وابنه بتفتيش المنزل بحثاً عن اللص لعله لم يغادر المنزل بعد، الا  انهما لم يكشفا وجوده، حيث أن اللصوص نجحوا في الوصول إلى غرفة واحدة فقط ولاذوا بالفرار.

وكشفت الشرطة تفاصيل حادثة السطور وقالت بان عملية السرقة حدثت ما بين الساعة الثامنة والحادية عشر مساء تقريبًا وذلك بالرغم من وجود انظمة امنية ممتازة جدًا وعدد للحراس بالاضافة لتواجد عدد من افراد الاسرة في المنزل وقت الحادثة وهو امر اثار قلق ديفيد بيكهام وعائلته من تعرضهم لاي اعتداء في المستقبل

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