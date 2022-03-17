شاهد ماذا سيرتدي ديفيد بيكهام على حفل زفاف ابنه بروكلين

يستعد لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام لحضور حفل زفاف ابنه بروكلين قريباً، حيث شارك بعض اللمحات والصور من تجهيرات حفل الزفاف المترقب

ونشر ديفيد بيكهام صورة له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وهو برفقة والده تيد ووالد زوجته فيكتوريا أنتوني آدامز.

وشارك ديفيد مع متابعينه البدلة الخاصة التي سوف يرتديها خلال حفل زفاف ابنه، حيث ظهر وهو يرتدي قميص أبيض وبدلة عنق باللون الأسود مطابق للون البدلة.

وعلّق لاعب كرة القدم الانجليزي السابق بقوله: "يجب خلق ذكريات خاصة، وخطط زفاف جارية والآباء جميعهم مناسبون ومجهزون".

وسيحتفل بروكلين بيكهام البالغ من العمر 23 عاماً بحفل زفافه مع النجمة الأمريكية نيكولا بيلتز وذلك بعد اعلان علاقتهما بشكل رسمي في يناير من عام 2020.

وبحسب مصادر مقربة فإن حفل الزفاف من المترقب أن يكون في شهر ابريل المقبل 2022

بدأت علاقة ديفيد وفيكتوريا في عام 1997 عندما كانت الأخيرة عضوة في فرقة سبايس غيرلز، وبدأت مواعدتهما سرًا لحرصهما الشديد اخفاء علاقتهما عن الصحافة

وفي عام 1998 اعلن الثنائي خطبتهما بشكل رسمي، وانجبت فيكتوريا بنها بروكلين عام 1999 وبعدها بـ 4 اشهر قرر الثنائي الزواج