ديفيد بيكهام يكشف عن أول لقاء جمعه بزوجته فيكتوريا.. وما هو الشيء الذي يحتفظ به منذ 23 عاماً؟

تحدّث لاعب مانشيستر يونايتد السابق "ديفيد بيكهام" بشجاعة حول اللحظات الأولى التي قابل بها زوجته عارضة الأزياء فيكتوريا بيكهام لأول مرة قبل 23 عاماً.

وظهر ديفيد بيكهام كضيف في برنامج جيمي كيميل حيث كشف عن لقائهما كأول مرة عام 1997 في إحدى مبارياته حيث كانت فيكتوريا برفقة زميلتها في فرقة سبايس جيرلز "ميلاني تشيشولم".

وقال ديفيد حول الموضوع: "لقد تعرّفنا في البداية في صالة اللاعبين حيث عرفناها بسبايس جيرلز إذ كانت الفرقة معروفة في ذلك الوقت وأنا كنت أقوم بتأسيس نفسي في فريق مانشيستر يونايتد"، وأضاف: "زوجتي كانت المفضّلة لدي من فتيات الفرقة في ذلك الوقت".

لكن بعد أسبوع من اول لقاء عادت فيكتوريا إلى نادي مانشيستر لمشاهدة مباراة أخرى وهنا قال ديفيد: "لقد عزمت وفتها على عدم تركها تفلت من جديد وكان لديها مشروبان لذلك قررت التقدّم إليها ولم لا؟ سأحاول الحصول على رقمها".

وتابع ديفيد قوله: "لقد تحدّثنا مع بعضنا لمدة ساعة في صالة اللاعبين وصعدت هي إلى القطار في ذلك اليوم وصعدت معها لذلك كتبت رقمها على بطاقة القطار التي لا تزال لدي وما زلت احتفظ بها".

وهنا أضاف جيمي بقوله: "ها أنت هنا بعد 23 عاماً"، فأضاف ديفيد: "بعد عشرين عاماً وأربعة أطفال" حيث اشار إلى أبنائه بروكلين وروميو وكروز وهاربر.

وتحدّث ديفيد أيضاً حول أكثر هواياته غرابةً وهي لعب الليغو فقال: "أحب الليغو إنه يهدئني عندما أقوم باللعب فيه".