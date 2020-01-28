ديفيد شويمر يصرّح "Friends أشعرني بالإحباط".. وهذا رأيه حول إعادة لم الشمل!

يبلغ بطل مسلسل "Friends" النجم "ديفيد شويمر" 53 عاماً من عمره وقد مرّ بظروف كثيرة أثّرت في حياته الشخصية من طلاق إلى تحمّل مسؤولية الأبوّة.

وبدأ ديفيد مسيرته الفنية الناجحة من خلال دور روس غيلر في مسلسل Friends عالم الحفريات حيث اقترنت هذه الشخصية بشكل كبير به.

ويبدو واضحاً أن ديفيد شعر بأن اقتران اسمه بروس غيلر طمس أدواره الأخرى فقال: "أعتقد أنني أكثر من ذلك لقد كانت هناك فترة شعرت فيها بالإحباط الشديد بسبب كوني دور واحد لدى الناس لأن الجميع طمس جميع التدريبات والأدوار الأخرى التي قمت بها".

وبالرغم من شعوره بالإحباط إلا أنه اكّد بأن الجولة التي قام بها مع نفس الممثلين والمخرجين والكتّاب خلال فترة 10 أعوام كانت الأفضل بالنسبة له وكانوا يقومون بالعمل بشكل رائع.

كما لا يزال ديفيد على اتصال مع زملائه الآخرين في المسلسل من جينيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو ومات ليبلانك وماثيو بيري حيث علّق حول الموضوع: "لقد تناولنا العشاء معاً والجميع مشغولون بحياتهم الشخصية والعائلية لكنني الأقرب إلى مات ليبلانك بشكل أكبر".

وكشف ديفيد أنه يرغب في لم شمل زملائه مرةً أخرى لكنه يعارض فكرة إحياء شخصياتهم فقال: "أنا لا أعتقد أن ذلك ممكن بالنظر إلى المسارات المهنية المختلفة لكل فرد وأعتقد أن الجميع يشعرون بالشيء نفسه، فأنا لا اريد أن أفعل شيء مقابل المال يجب أن يكون شيئاً له معنى ".

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