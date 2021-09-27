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ديليتا ليوتا تكشف سبب انفصالها عن جان يامان.. وتعلّق "لا يمكن التنبؤ بالحب وأنا مغرمة به"!

منشور 27 أيلول / سبتمبر 2021 - 03:55
جان يامان وديليتا ليوتا
جان يامان وديليتا ليوتا

أكّدت مقدمة البرامج الإيطالية ديليتا ليوتا انفصالها بشكل رسمي عن النجم التركي جان يامان وذلك من خلال مقابلتها مع برنامج Verissimo يوم أمس.

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وتحدّثت ديليتا عن قصة حبهما الأسطورية والعلاقة الروامنسية فيما بينهما حيث أن القصة انقطعت بوقت قصير جداً وكانت سريعة للغاية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وقال ديليتا في المقابلة: "كان كل شيء سريعاً وجميلاً فالأمر معقد عندما تقع في حب رجل مشهور وتقوم بحساب كل شيء قبل أن تُقدم بأي خطوة في العلاقة".

وأكّد ديليتا أن العلاقة خلف الشاشة تختلف عما يراه الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقالت: "أحب مشاركة حياتي ولكن هناك حياة حقيقية خلف الشاشة وكان من الصعب إبقاء كل شيء حميمياً".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وتابعت قولها: "من الواضح أن هذه الأشياء ترهقنا وتثقل كاهلنا ونحن نعتمد عليه، ويجب علينا أن نفصل الشخص عن الشخصية أحياناً وهذا كان أصعب شيء".

وأنهت ديليتا حديثها بالتعبير عن رغبتها في العودة لجان يامان، فقالت: "أنا مازلت مغرمة بجان يامان ولكني فقدت الوضوح واليقينن ولكن هذا الحب ولا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل فالحب لا يمكن التنبؤ به".

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