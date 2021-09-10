جان يامان يبدأ علاقة جديدة مع نجمة اسرائيلية.. فهل يفقد معجبيه العرب؟

حصل النجم التركي جان يامان على جائزة شخصية العام التلفزيونية وذلك كجزء من جائزة أفضل فيلم إيطالي خلال مهرجان البندقية الـ 78.

ويبدو واضحاً أن النجم جان أكّد شائعات انفصاله الأكيدة عن النجمة الإيطالية ديليتا ليوتا خلال المهرجان حيث ظهر إلى جانب نجمة اخرى وكان يبدو أنه بينهما إعجاب.

ولكن المفاجأة أن النجمة هي من جنسية إسرائيلية وكانا غير قادرين على إخفاء نظراتهما وضحكاتهما، كما أنه سار إلى جانبها في نفس الحدث على السجادة الحمراء وهو الأمر الذي سيزعج معجبيه من الوطن العربي وربما تقل نجوميته هناك.

وبالرغم من ان جان لم يؤكد بشكل علني انفصاله عن حبيبته الإيطالية إلا ان الكثيرين من المقرّبين لديه أكّدوا هذا الشيء بسبب مظهر جان بلحيته الفوضوية وبذلته السوداء.

وأُثيرت شائعات المواعدة بين جان يامان والنجمة الإسرائيلية أتياس التي تكبره بتسع سنوات حيث التقطت عدسات الكاميرا تبادل المحاثات والابتسامات.

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