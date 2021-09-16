معجب يضع كرم بورسين بموقف محرج خلال زيارته لإيطاليا.. هل يشبه جان يامان لهذه الدرجة!

سافر النجم التركي كرم بورسين إلى إيطاليا في زيارة خاصة تزامناً مع وجود النجم التركي "جان يامان" هناك لتصوير مسلسله الإيطالي الجديد.

واستقبل المعجبون كرم بورسين بكل حب عند وصوله إلى إيطاليا حيث هرعوا إليه لإلتقاط الصور والتذكارات ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولكن في تفاصيل طريفة ومحرجة لكرم بورسين قام أحد المعجبين بالتقاط صورة مع كرم بالأبيض والأسود ونشرها عبر صفحته على "انستغرام".

وعلّق على الصورة بإشارة إلى النجم التركي جان يامان بدلاً من كرم بورسين، فبدا كأنه استقبل نجمه المفضّل دون أن يعرف اسمه مما عرّضه لسخرية كبيرة.

ويشار إلى أن كرم بورسين وهاندا آرتشيل في إجازة في الوقت الحالي بعد أنتهيا من تصوير مسلسلهما المشهور "أنت اطرق بابي" حيث حصل على أعلى نسبة مشاهدات في تركيا والوطن العربي.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: