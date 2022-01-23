ديميت أوزدمير تستعدّ لمسلسل جديد.. وكرم بورسين سيشاركها البطولة

تستعدّ النجمة التركية "ديميت اوزدمير" إلى البدء بتصوير مسلسلها التركي الجديد والذي سيُعرض على قناة ديزني بلاس، في الوقت القريب.

النجوم الأتراك المرّشحون للبطولة في المسلسل

تدور قصة المسلسل حول بطلين من الرجال وبطلتين من النساء حيث أُشيع اسم النجمة التركية "حفصة نور سانجاك" لتشارك ديميت أوزدمير في بطولة المسلسل.

بينما كان اسم النجم التركي كرم بورسين هو النجم الأول المرّشح للبطولة الرجالية، ولم يُعرف من النجم الاخر المرّشح ليقوم بالبطولة إلى جانب كرم بورسين.

ديميت أوزدمير تنتقل إلى إيطاليا

كشفت النجمة ديميت أوزدمير في وقت سابق أنها تريد تغيير مسارها المهني بالكامل وذلك من خلال انتقالها إلى أوروبا وبالتحديد إلى ايطاليا أو اسبانيا.

ولكنّ الشائعات أُثيرت حول أن ديميت ستنتقل إلى ايطاليا لإحياء علاقتها الرومانسية بحبيبها السابق الفنان التركي جان يامان والذي انفصل عن حبيبته الايطالية ديلييتا لوتا.

ديميت اوزدمير والطائر المبكر

اجتمعت النجمة ديميت أوزدمير بالنجم التركي جان يامان من خلال المسلسل "الطائر المبكر" والذي لاقى نجاح كبير في تركيا والوطن العربي.

وكان يدور حول فتاة تدعى سنام تبحث عن عمل في شركة اعلانات وحصولها على الوظيفة يغيّر حياتها.

وتفاعل الجمهور العربي مع هذه الاخبار فيما ابدى عدد كبير منهم انزعاجهم لمشاركة ديميت إلى جانب كرم، لا سيما أن الفنانة عرف عنها الدخول في علاقة مع اي فنان تشارك معه، وهو ما اثار الخوف في نفوس جمهور الفنانة هاندا ارتشيل حبيبة الفنان كرم بورسين