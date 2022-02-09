مشروع ضخم من ديزني سيضم ديميت اوزدمير وهاندا ارتشيل وجان يامان

تحاول شركة "ديزني" تحقيق نجاح كبير من خلال اقتحام عالم السينما والمسلسلات التركية، حيث يستعد العديد من اشهر نجوم تركيا للمشاركة في هذه الاعمال

مشروع ضخم يضم ثلاثة من نجوم تركيا

تعدّ شركة ديزني بلس مشروع ضخم يضم كل من هاندا ارتشيل وديميت اوزدمير وجان يامان، حيث اتخذت الاجراءات والاستعدادات المناسبة وذلك لجعل حياة كل من كمال سونال وباريش مانشو فيلم وثائقي يتحدث عنهم.

وتأتي هذه الخطوة بعد ان واصلت قناة ديزني بلس استعداداتها لبدء البث في تركيا، وبحسب مصادر اخبارية قريبة فإن الشركة العالمية الشهيرة ستصوّر فيلم بالمشاركة مع الأسماء التي ابرمت معها الصفقة، كما انها تستعد لتوقيع مشروع مهم معهم.

وستُجري القناة مقابلة مع عائلات الأسطورتين باريش ماناو وكمال صنال وهما أسطورتين من عالم السينما والغناء.

ديميت اوزدمير تخطف دوراً من هاندا ارتشيل

عُرض دور في المسلسل التركي "بيني وبين الدنيا" في البداية على النجمة "هاندا ارتشيل" والتي رفضت الدور لأنه فيه مشهد حميمي تتحفظ عن أدائه.

كما ان النجمة نسليهان اتاغول لم ترضى بالدور نفسه الذي عُرض عليها لتقوم النجمة ديميت أوزدمير بالموافقة عليه دون تفكير، حيث كان في البداية البطل الشريك كرم بورسين ولكن الأخير اعتذر عن الدور بشكل نهائي بعد انتشار اخبار عن انفصاله عن هاندا بسبب موافقته على العمل وقيل إن هاندا طلبت من كرم رفض المشاركة في البداية لكنه رفض لتقرر الانفصال عنه.

