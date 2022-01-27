ديميت أوزدمير تعيد إحياء "الطائر المبكر".. فهل شعرت بالحنين لجان يامان؟

أعادت النجمة التركية "ديميت أوزدمير" إحياء ذكرياتها في المسلسل التركي الشهير الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه "الطائر المبكر" والذي شاركت فيه البطولة مع جان يامان.

ديميت أوزدمير تحتفظ بملابس سنام

شوهدت النجمة التركية "ديميت اوزدمير" وهي ترتدي سترة ذات الوان والتي ارتدتها في إحدى حلقات مسلسل "الطائر المبكر".

وارتدت ديميت السترة خلال أمسية مع أصدقائها حيث كانت ترتديها ذات مرة في حلقة 34 من المسلسل التركي "الطائر المبكر"، ويبدو أنها شعرت بمشاعر الحنين تجاه المسلسل.

وفي تفاصيل الحلقة التي ارتدت فيها ديميت السترة قام جان يامان بخطف سنام إلى الجبل لقضاء الوقت معاً وحل سوء التفاهم بينهما.

هل هذه اشارة لعودة جان يامان وديميت اوزدمير

شعر المتابعون بالحنين للمسلسل بعد ان شاهدوا تلك الصور، وخاصة بعد القصة الرومانسية التي عاشها جان يامان وديميت أوزدمير لمدة عام كامل ضمن احداث العمل

وما يزال الكثير من جمهور العمل يأمل في عودة الثنائي معاً في عمل جديد خاصة وأن ديميت تفكّر بالتوجّه لإيطاليا لتغيير في محتواها المهني بالكامل.

ديميت اوزدمير مع كرم بورسين

وبحسب الاخبار المتداولة في الفترة الأخيرة فإن هناك عمل جديد عرض على ديميت سيجمعها بالفنان كرم بورسين سيعرض على منصة ديزني وكشفت المصادر أن العمل عرض في البداية على هاندا ارتشييل التي رفضه بسبب وجود مشهد حميمي فيما وافقت ديميت على ادائه