ديمي لوفاتو بنمش في موقع تصوير فيلمها الكوميدي.. لا لمساحيق التجميل (صور)

ستعود النجمة الأمريكية "ديمي لوفاتو" إلى الشاشة الكبيرة من جديد في فيلم كوميدي إلى جانب نجوم عالميين.

أعلنت "ديمي لوفاتو" عن انضمامها لطاقم عمل الفيلم الكوميدي Eurovision من إخراج النجم الأمريكي "ويل فيريل" عبر مشاركة مقطع فيديو ل"ويل" عبر حسابها الخاص وهو يقول: "نوَّد إجراء إعلان مميز حول انضمام عضو جديد في طاقم العمل، وتزامن ذلك مع عيد ميلاده اليوم، لذا أعددت قالب الحلوى هذا"، ثم توجَّه للكاميرا ممسكًا القالب ليحجب الرؤيا، ثم تظهر "لوفاتو" وهي تطفئ الشموع.

وفي وقت لاحق، رصدت عدسات الباباراتزي "لوفاتو" أثناء تواجدها في موقع تصوير الفيلم في لندن يوم الثلاثاء الماضي، وتواجد برفقتها "فيريل" (52 عامًا) أيضًا.

اختارت "لوفاتو" إطلالة كاجوال مُرتديةً جاميت بطبعات ملونة نسَّقته بليغينغ أسود، كما انتعلت شحاطة سوداء من العلامة التجارية الفرنسية "جيفينشي"، وغطَّت رأسها بقبعة بيسبول سوداء، ولم تضع أي مستحضرات تجميل على بشرتها مُبرزةً النمش المنتشر على وجنتيها.









تدور أحداث الفيلم، من بطولة "راتشيل ماك أدامز" و"بيريس بروسنان"، حول موسيقين آيسلنديين "لارس إريككسونج" و"سيغريت إريككسدوتير" يمنحان فرصة لتمثيل بلدهم في أكبر مسابقة غنائية في عالمية Eurovision، التي تضم أشهر النجوم من مختلف بقاع العالم.

ولم يذكر بعد الدور التي ستؤديه لوفاتو في الفيلم، أو موعد عرض الفيلم.