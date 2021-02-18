ديمي لوفاتو تعاني تلف في الدماغ بسبب المخدرات.. وفيلم وثائقي يكشف المستور

طرحت المغنية الأمريكية "ديمي لوفاتو" إعلانًا تشويقيًا لمسلسلها الوثائقي "Dancing With The Devil"، الذي يسرد تفاصيل دقيقة عما وقع لها جراء تعاطيها جرعة زائدة من المخدرات عام 2018، والتي كات تودي بحياتها قبل نقلها إلى أقرب مشفى.

في الفيلم الوثائقي، الذي سيعرض لأول مرة في 23 مارس، كشفت "ديمي لوفاتو" عن إصابتها بثلاث سكتات دماغية ونوبة قلبية، اعتقدها الأطباء بعدها أن لديها من 5 إلى 10 دقائق قحسب لتبقى على قيد الحياة.

وعقب تلك الحادثة الصادمة، أوضحت "لوفاتو" أنها كانت نقطة تحول في حياتها، حيث وصفت نفسها ممازحة بـ"قطة ذات تسع أرواح".



وربما خرجت "لوفاتو" من الحادثة على قيد الحياة، لكنها تعرَّضت لآثار جانبية على صحتها العقلية والبدنية، فقد أصيبت بتلف في الدماغ ما يمنعها من ثيادة السيارة نتيجة وجود بقع عمياء في عينها.

وأوضحت "لوفاتو" أنها واجهت صعوبة في القراءة لفترة بسبب ضبابية الرؤية.

ويستضمن الفيلم لقطات من وراء الكواليس، وعروضها الغنائية، ومقابلات مع أفراد مقربين لها، بالإضافة إلى لمحة لخطوبتها المشؤومة من لنجم "ماكس إيريش" وانفصالهما.