بيلا حديد راعية بقر وشقيقتها جيجي حافية القدمين.. خلال عرض مارك جاكوبس!

استحلّت عارضة الأزياء "جيجي حديد" وشقيقتها بيلا والموديل الصاعدة كايا غاربر منصة عرض مجموعة المصمم مارك جاكوبس في أسبوع الموضة النيويوركي لربيع/ صيف 2020.



وكانت إطلالتهن الثلاث ملفتة للنظر فظهرت بيلا بإطلالة رعاة البقر الملوّنة وهي ترتدي بنطال من الكتان باللون الأورجواني ذو خصر عالي وحذاء رمادي طويل كما وضعت بلوزة من الصوف النعام باللون الوردي داخل البنطال.



وأكملت مظهرها الفوضوي بوشاح من الورد المطابق لونه للبلوزة كما وضعت قبعة رعاة بقر رمادية، أما من ناحية شعرها فقد كان بحالة فوضوية ومزدرية.

لتنتقل عدسات الكاميرا بعد ذلك لشقيقتها جيجي التي بدت أكثر غرابة وهي تسير حافية القدمين، بينما ارتدت فستان من اللون الأزرق السماوي نسّقته مع قبعة مطابقة.



أما كايا التي استوحت إطلالتها من الطبيعة فكانت ترتدي فستاناً بألوان غير متناسقة من الساتان تزيّن بالكشكش من الأسفل ووشاح مطابق حول رقبتها. ولإتمام إطلالتها رفعت شعرها بالكامل كما وضعت بعض الزهور الملوّنة عليه.

وتواجد في العرض شقيق بيلا وجيجي "أنور حديد" وذلك لدعم شقيقتيه مع صديقته دوا ليبا.



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