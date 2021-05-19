رامي يوسف يشارك قصة مؤثرة لفتاة غزاوية تريد مساعدة الأمريكان!

شارك النجم المصري الأمريكي "رامي يوسف" قصة مؤثرة عن فتاة صغيرة في فلسطين لم يكن لديها شيء لكنها حزينة بشأن سكان فلينت خلال أزمة المياه.

وخلال حديثه قال النجم البالغ من العمر 30 عاماً أنه كان في فلسطين عام 2015 وأن جيش الدفاع الاسرائيلي منعه من أداء العروض في غزة، فقال: "كان لي الشرف أداء العرض في أول مهرجان كوميدي فلسطيني على الإطلاق".

وتابع رامي قوله: "قدمنا العروض الرائعة امام الحشود الكبيرة وكانت تلك أجمل لحظات على الإطلاق ولقد ضحكوا كثيراً وأطعمونا الكثير من الطعام".

وأضاف: "أقمنا المهرجانات في مكان واحد وقدمنا عروض في أماكن مختلفة ولكن جمهورنا كان تحت الاحتلال وغير قادر على القدوم إلينا فخططنا لطريقة نستطيع الوصول إليهم".

وكانت الطريقة أنهم وجدوا مكتب في رام الله مزوّد بكاميرا وقاموا بأداء العروض عن بعد وبثها لأهل غزة، وبعد العرض أجروا سؤال وجواب.

وكشف رامي ان أحد الاسئلة التي علقت في ذهنه هو سؤال من فتاة صغيرة في غزة تسأل: "سمعت أن الماء يجعل الجميع يمرض أميركا جميلة لكن ديترويت تم التخلي عنها، هل هناك شيء يمكنني فعله لمساعدتهم؟".

وقال رامي: "إن الفتاة التي طرحت هذا السؤال هي مواطنه بلا مكان حالياً ولا توجد وسيلة للمغادرة، ولا يزال أول شيء أرادت أن تسأله هو مساعدة الأمريكان".

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